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В WhatsApp изменят способ отправки голосовых и видеосообщений

В WhatsApp изменят способ отправки голосовых и видеосообщений
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Создатели WhatsApp серьёзно переработали систему отправки видео и аудиосообщений в приложении. Нововведения уже появились в бета-версии приложения под номером 23.21.1.71 для iOS.

Так, в недавней бете разработчики переделали интерфейс переключения между видео и аудио через отдельное всплывающее меню — вместо однократного нажатия в стиле «Телеграма». Таким образом, пользователям доступен более интуитивный выбор отправки медиафайла.

Фото: WABetaInfo

Как объяснили разработчики, новая система переключения между аудио и видео должна помочь пользователям, которые пытались отправить голосовое сообщение, случайно нажимая на значок и в итоге отправляя видеосообщение. Когда апдейт выйдет для всех пользователей, неизвестно.

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