Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В WhatsApp добавят блокировку чатов с помощью пароля и биометрии

В WhatsApp добавят блокировку чатов с помощью пароля и биометрии
Аудио-версия:
Комментарии

Команда разработчиков мессенджера WhatsApp продолжает совершенствовать систему безопасности приложения. Как сообщает портал WABetaInfo, создатели тестируют новый функционал по защите чатов от несанкционированного доступа.

В бета-версии WhatsApp для тестировщиков вышел новый апдейт под номером 2.23.21. В нём появилась возможность создавать пароли для отдельных чатов — после этого зайти в них без знания секретного кода будет нельзя. Пользователи смогут как создавать обычный набор цифр, так и блокировать переписки с помощью биометрии.

Интересно, что таким образом можно будет заблокировать сразу несколько чатов одним паролем, а точное число переписок до введения секретного кода будет неизвестно любому, кто попытается сделать это со стороны. Сейчас функционал находится на стадии тестирования — когда он выйдет в общий доступ, неизвестно.

Материалы по теме
В WhatsApp появится возможность создавать стикеры по текстовому запросу
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android