В WhatsApp добавят блокировку чатов с помощью пароля и биометрии

Команда разработчиков мессенджера WhatsApp продолжает совершенствовать систему безопасности приложения. Как сообщает портал WABetaInfo, создатели тестируют новый функционал по защите чатов от несанкционированного доступа.

В бета-версии WhatsApp для тестировщиков вышел новый апдейт под номером 2.23.21. В нём появилась возможность создавать пароли для отдельных чатов — после этого зайти в них без знания секретного кода будет нельзя. Пользователи смогут как создавать обычный набор цифр, так и блокировать переписки с помощью биометрии.

Интересно, что таким образом можно будет заблокировать сразу несколько чатов одним паролем, а точное число переписок до введения секретного кода будет неизвестно любому, кто попытается сделать это со стороны. Сейчас функционал находится на стадии тестирования — когда он выйдет в общий доступ, неизвестно.