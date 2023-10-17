Вышел трейлер интерактивного сериала Silent Hill Ascension с датой релиза

Разработчики интерактивного сериала Silent Hill Ascension из Genvid Entertainment опубликовали новый трейлер проекта с датой релиза — премьера состоится 31 октября. В ролике показали главных героев и таинственных монстров.

Видео доступно на YouTube-канале Genvid Entertainment. Права на видео принадлежат Konami.

Silent Hill Ascension — нелинейный интерактивный сериал, в котором игроки смогут голосовать за выборы в тех или иных ситуациях, чтобы решить судьбу персонажей и определить дальнейшее развитие сюжета.

Основной фокус авторы планируют сделать на проработке героев, захватывающей атмосфере, а также погружающем звуковом и визуальном оформлении. Ранее авторы отмечали, что даже они не знают, чем закончится их сериал.