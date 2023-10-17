AMD отключила технологию Anti-Lag+ во всех поддерживаемых играх

17 октября AMD выпустила драйвер 23.10.2, который отключил технологию Anti-Lag+ во всех поддерживаемых играх.

Дело в том, что ранее владельцы видеокарт компании начали массово жаловаться, что после обновления драйверов получили бан в Counter-Strike 2, PUBG и других мультиплеерных шутерах. Причиной этому послужила включённая технология Anti-Lag+, которая позволяет снизить задержку ввода.

Anti-Lag+ воздействовала на код игр таким образом, что встроенный античит воспринимал это как несанкционированное вмешательство, а затем блокировал аккаунты геймеров. Сначала AMD удалила драйвера, вызывавшие баны игроков, однако теперь решила полностью отключить технологию.

Напомним, Anti-Lag+ была доступна только владельцам видеокарт серии RX 7000 — она работала по такому же принципу, что и NVIDIA Reflex.