Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

США запретили поставки видеокарты NVIDIA RTX 4090 в Китай

США запретили поставки видеокарты NVIDIA RTX 4090 в Китай
Аудио-версия:
Комментарии

17 октября правительство США запретило поставки потребительской видеокарты NVIDIA RTX 4090 в Китай. Также под удар попали ускорители A100, A800, H100, H800, L40 и L40S.

Администрация США объяснила свои действия тем, чтобы ограничить возможности Китая по развитию своих технологий, особенно в военных целях. Помимо этого, экспорт видеокарт запрещается в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Вьетнам.

Эксперты предполагают, что запрет на ввоз графических ускорителей может сильно повысить их стоимость в указанных странах. Новые санкции оказались крайне неприятной новостью для NVIDIA, поскольку в Китае расположено множество компаний, занимающихся окончательной упаковкой данных видеокарт.

Новые требования вступят в силу 16 ноября, поэтому у NVIDIA ещё есть время принять какие-то меры.

Материалы по теме
NVIDIA поднимет стоимость подписки на сервис GeForce NOW в Европе и Канаде
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android