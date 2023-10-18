США запретили поставки видеокарты NVIDIA RTX 4090 в Китай

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17 октября правительство США запретило поставки потребительской видеокарты NVIDIA RTX 4090 в Китай. Также под удар попали ускорители A100, A800, H100, H800, L40 и L40S.

Администрация США объяснила свои действия тем, чтобы ограничить возможности Китая по развитию своих технологий, особенно в военных целях. Помимо этого, экспорт видеокарт запрещается в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Вьетнам.

Эксперты предполагают, что запрет на ввоз графических ускорителей может сильно повысить их стоимость в указанных странах. Новые санкции оказались крайне неприятной новостью для NVIDIA, поскольку в Китае расположено множество компаний, занимающихся окончательной упаковкой данных видеокарт.

Новые требования вступят в силу 16 ноября, поэтому у NVIDIA ещё есть время принять какие-то меры.