Mortal Kombat 1 засоряет память ПК после каждого вылета

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Пользователь соцсети Х (ранее Twitter) обратил внимание, что Mortal Kombat 1 засоряет память ПК геймеров после вылетов. Игра создаёт отдельную папку с логами о произошедшей ошибке, причём размер каждой из них составляет один-два ГБ.

Фото: Kabal_4_KP2/X

У одного геймера данная директория раздулась до 42 ГБ. Фанаты файтинга просят разработчиков из NetherRealm Studios исправить ситуацию, поскольку отчёты о вылетах должны удаляться автоматически.

Все папки с логами расположены по следующему адресу: [название вашего диска] \ Пользователи \ [имя_пользователя \ AppData \ Local \ MK12 \ Saved \ Steam \ Crashes. Удаление директории проходит без каких-либо последствий.

Mortal Kombat 1 доступна на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. На прошлой неделе авторы игры выпустили новый трейлер, посвящённый Омни-мэну.