«Здесь нет фаворитов»: NS предсказал победителей плей-офф The International 2023

Стример, аналитик и бывший киберспортсмен Ярослав NS Кузнецов попытался предсказать результаты первого дня плей-офф на The International 2023. В своём блоге автор заявил, что в противостоянии российских команд Team Spirit — Virtus.pro он отдаёт предпочтение первым с большим отрывом, однако не отрицает и возможных сюрпризов.

Что касается остальных матчей, то в других матчах Кузнецов не видит очевидных победителей. Так, в противостоянии китайской LGD и российской 9Pandas фаворитами выглядят китайцы, однако и отечественный коллектив нельзя списывать со счетов. Аналогичная ситуация в матчах Team Liquid — Talon и nouns — Azure Ray, отмечает стример.

Плей-офф The International 2023 стартует 20 октября в 20:00 по московскому времени. Матчем открытия станет встреча российских Team Spirit — Virtus.pro. Победитель займёт как минимум шестое место на чемпионате мира по Dota 2. Общий призовой фонд тем временем достиг $ 3 млн.