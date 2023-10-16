Фавориты не в форме? Итоги четвёртого дня The International 2023 по Dota 2

В нижней сетке плей-офф будет очень весело — туда уже упали несколько претендентов на титул.

В Сиэтле подошёл к концу стартовый этап чемпионата мира по Dota 2. Первая неделя The International 2023 уже вышла богатой на события (чего стоят только подвиги Virtus.pro и провал PSG.Quest), а минувший игровой день подарил зрителям турнира ещё пару неожиданных результатов.

Перед тем, как вслед за участниками «Инта» уйти на перерыв до плей-офф, мы подводим итоги воскресной игровой программы. В её рамках прошли ещё четыре серии за право сыграть в верхней сетки и получить шанс на одно поражение в стадии на вылет.

Показательная от китайского гранда

По ходу сезона LGD Gaming, как и все остальные китайские команды, выглядела очень блекло. Но к главному чемпионату года опытный xiao8 подготовил свою пятёрку на «пять с плюсом» — и за несколько дней команду сразу возвели в ранг фаворита.

Сегодня LGD только доказали всю серьёзность своих амбиций в борьбе за титул. Бразильская Keyd Stars на групповой стадии выглядела вполне боеспособной, но команде из Поднебесной ничего противопоставить не смогла — очень уверенные 2:0, и «Директор» со своими подопечными делает ещё один шаг к чемпионству.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

Сенсация в российском дерби

Наибольший ажиотаж у нас, само собой, вызвала дуэль двух российских команд. BetBoom Team, будучи одним из претендентов на титул, подходила к этому матчу в роли фаворита (пусть и не слишком явного). И в первой игре ожидания только подтвердились — уверенная победа при слабом сопротивлении «панд».

Однако в дальнейшем 9Pandas смогла перехватить инициативу: здорово сработал Alchemist от RAMZES666 (до этого персонажа на турнире вообще никто не брал), хорошая игра вышла от Kiyotaka. Пятёрка опытного Алексея Solo Березина смогла сравнять счёт, хотя финал запомнился комичными смертями BetBoom от терзателя.

В решающей карте «панды» снова оказались сильнее, хотя игра вышла очень яркой и порой непредсказуемой. В итоге Solo и Ко выходят в верхнюю сетку и сыграют с LGD Gaming, а BetBoom Team внезапно оказывается в шаге от вылета.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

Чемпионской игры пока не замечено

Но если в успехе 9Pandas ничего сверхфантастического нет, представить поражение действующих чемпионов мира от команды из американской квалификации было просто невозможно. Тем не менее — Tundra Esports уступает скромной nouns и снижает свои шансы защитить свой титул.

Пятёрка из США на самом деле показала крутые заготовки (Ogre Magi в мид, как вам?) и действовала без грубых ошибок — надо отдать ей должное. Но фаворит выглядел слишком неуверенно как во время драфта, так и в ходе матча: Tundra просто пытались фармить и затягивать игру, пока Топсон в одиночку должен был развлекать соперника. Не сработало.

Tundra падает в нижнюю сетку и пополняет список фаворитов, которые находятся в шаге от вылета (Gaimin Gladiators, BetBoom Team и не только). Кажется, на следующей неделе будет интересно — кто-то из списка точно не доживёт до топ-8.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

Легенды вернулись!

Последняя встреча между Azure Ray из Китая и европейской Entity с российским саппортом Kataomi в составе получилась максимально близкой — как и ожидалось перед началом матча.

По итогам сильнее всё-таки оказалась пятёрка из Поднебесной: Maybe и fy будто вспомнили молодые годы и пик карьеры, показали шикарную игру и тоже шагнули в верхнюю сетку.

При этом стоит отметить и Entity. Коллектив показал интересную игру, особенно во время камбэка на второй карте. Жаль, довести его до конца и перевести серию на третью карту не получилось — теперь придётся удивлять уже соперника по нижней сетке.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

Что будет дальше

Теперь 16 команд, прошедших в плей-офф The International 2023, отправляются на четырёхдневный отдых. Матчи турнира возобновятся лишь в пятницу, 20 октября — теперь они будут проходить в здании «Саммит» конференц-центра Сиэтла.

По итогам второго уик-энда, который запланирован на 20–22 октября, команды определят полуфиналистов верхней сетки (они гарантируют себе топ-6). Также «Инт» покинут восемь коллективов, проигравших свои матчи в нижней сетке. Пока же — время отдохнуть от Dota 2!

Сетка второй недели The International 2023 (20–22 октября)