Видеокарта NVIDIA RTX 4090 сильно дорожает после запрета ввоза в Россию и другие страны

17 октября правительство США запретило поставки потребительской видеокарты NVIDIA RTX 4090 в Китай, Россию, Беларусь, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Вьетнам. После введения санкций рителейры в ряде стран начали стремительно повышать цены на графический ускоритель.

В США ситуация не такая критическая — самая дешёвая видеокарта в исполнении от Zotac теперь стоит $ 1699 (~ 162 тысячи рублей), на $ 100 дороже рекомендованной цены. В Китае всё гораздо хуже, поскольку там стоимость NVIDIA RTX 4090 увеличилась в два раза и достигла 26 тысяч юаней (~ 339 тысяч рублей).

Российские рителейры также не отстают в данном вопросе. После введения санкций цена видеокарты увеличилась до 200 тысяч рублей — ранее она была в районе 150 тысяч рублей. Напомним, новые ограничения вступят в силу 16 ноября.