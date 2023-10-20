Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Энтони Старр рассказал, озвучит ли он Хоумлендера в Mortal Kombat 1

Энтони Старр рассказал, озвучит ли он Хоумлендера в Mortal Kombat 1
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно Энтони Старр, исполнитель роли Хоумлендера в сериале «Пацаны», ответил, будет ли он озвучивать героя в Mortal Kombat 1. Правда, ничего конкретного актёр не сказал — Старр ограничился расплывчатым сообщением «Ммммммм».

Хоумлендер будет доступен всем владельцам Premium-издания Mortal Kombat 1 и набора Kombat Pack. Пока разработчики файтинга полноценно персонажа не демонстрировали.

В Kombat Pack также добавят Ермака, Куан Чи, Такеду, Омни-мэна из «Неуязвимого» и Миротворца из вселенной DC. Точная дата появления новых бойцов в проекте неизвестна.

Mortal Kombat 1 доступна на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Игра получила высокие оценки от геймеров и журналистов за отличную графику, интересную механику камео-бойцов и соблюдение традиций серии.

Материалы по теме
Видео
Вышел первый геймплей Mortal Kombat 1 с Омни-мэном из «Неуязвимого»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android