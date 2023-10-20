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Энтони Старр рассказал, озвучит ли он Хоумлендера в Mortal Kombat 1

Недавно Энтони Старр, исполнитель роли Хоумлендера в сериале «Пацаны», ответил, будет ли он озвучивать героя в Mortal Kombat 1. Правда, ничего конкретного актёр не сказал — Старр ограничился расплывчатым сообщением «Ммммммм».

Хоумлендер будет доступен всем владельцам Premium-издания Mortal Kombat 1 и набора Kombat Pack. Пока разработчики файтинга полноценно персонажа не демонстрировали.

В Kombat Pack также добавят Ермака, Куан Чи, Такеду, Омни-мэна из «Неуязвимого» и Миротворца из вселенной DC. Точная дата появления новых бойцов в проекте неизвестна.

Mortal Kombat 1 доступна на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Игра получила высокие оценки от геймеров и журналистов за отличную графику, интересную механику камео-бойцов и соблюдение традиций серии.