Стали известны системные требования Alan Wake 2

20 октября разработчики Alan Wake 2 из Remedy раскрыли полные системные требования игры. Для запуска тайтла хватит компьютера с процессором Intel Core i7-7600K и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060.

Для комфортной игры на средних настройках графики в 1080p понадобится компьютер с Ryzen 7 7300X и RTX 3070, а для игры на «ультрах» в 4К будет нужен Ryzen 7 7300X с RTX 4070.

Минимальные системные требования (низкие настройки графики, разрешение 1080р и 30 кадров в секунду)

ОС : Windows 10/11 (64-битная)

: Windows 10/11 (64-битная) Процессор : Intel i5-7600K или эквивалентный процессор от AMD

: Intel i5-7600K или эквивалентный процессор от AMD Видеокарта : NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6600

: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6600 Видеопамять : 6 ГБ

: 6 ГБ Оперативная память : 16 ГБ

: 16 ГБ Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)

Рекомендуемые системные требования (средние настройки графики, разрешение 1080p и 60 кадров в секунду)

ОС : Windows 10/11 (64-битная)

: Windows 10/11 (64-битная) Процессор : Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel

: Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel Видеокарта : NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6700 XT

: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6700 XT Видеопамять : 8 ГБ

: 8 ГБ Оперативная память : 16 ГБ

: 16 ГБ Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)

Рекомендуемые системные требования (средние настройки графики, разрешение 1440p и 30 кадров в секунду)

ОС : Windows 10/11 (64-битная)

: Windows 10/11 (64-битная) Процессор : Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel

: Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel Видеокарта : NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600 XT

: NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600 XT Видеопамять : 8 ГБ

: 8 ГБ Оперативная память : 16 ГБ

: 16 ГБ Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)

Системные требования для высоких настроек (высокие настройки графики, разрешение 4K и 60 кадров в секунду)

ОС : Windows 10/11 (64-битная)

: Windows 10/11 (64-битная) Процессор : Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel

: Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel Видеокарта : NVIDIA GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7800 XT

: NVIDIA GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7800 XT Видеопамять : 12 ГБ

: 12 ГБ Оперативная память : 16 ГБ

: 16 ГБ Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)

Фото: Remedy

Рекомендуемые системные требования для рейтрейсинга (средние настройки графики, разрешение 1080p и 30 кадров в секунду)

ОС : Windows 10/11 (64-битная)

: Windows 10/11 (64-битная) Процессор : Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel

: Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel Видеокарта : NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 ХТ

: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 ХТ Видеопамять : 8 ГБ

: 8 ГБ Оперативная память : 16 ГБ

: 16 ГБ Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)

Рекомендуемые системные требования для рейтрейсинга (средние настройки графики, разрешение 1080p и 60 кадров в секунду)

ОС : Windows 10/11 (64-битная)

: Windows 10/11 (64-битная) Процессор : Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel

: Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel Видеокарта : NVIDIA GeForce RTX 4070

: NVIDIA GeForce RTX 4070 Видеопамять : 12 ГБ

: 12 ГБ Оперативная память : 16 ГБ

: 16 ГБ Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)

Рекомендуемые системные требования для максимального рейтрейсинга в 4К (высокие настройки графики, разрешение 4К и 60 кадров в секунду)

ОС : Windows 10/11 (64-битная)

: Windows 10/11 (64-битная) Процессор : Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel

: Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel Видеокарта : NVIDIA GeForce RTX 4080

: NVIDIA GeForce RTX 4080 Видеопамять : 16 ГБ

: 16 ГБ Оперативная память : 16 ГБ

: 16 ГБ Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)

Релиз Alan Wake 2 состоится на ПК, PS5 и Xbox Series.