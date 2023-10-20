Стали известны системные требования Alan Wake 2
20 октября разработчики Alan Wake 2 из Remedy раскрыли полные системные требования игры. Для запуска тайтла хватит компьютера с процессором Intel Core i7-7600K и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060.
Для комфортной игры на средних настройках графики в 1080p понадобится компьютер с Ryzen 7 7300X и RTX 3070, а для игры на «ультрах» в 4К будет нужен Ryzen 7 7300X с RTX 4070.
Минимальные системные требования (низкие настройки графики, разрешение 1080р и 30 кадров в секунду)
- ОС: Windows 10/11 (64-битная)
- Процессор: Intel i5-7600K или эквивалентный процессор от AMD
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6600
- Видеопамять: 6 ГБ
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)
Рекомендуемые системные требования (средние настройки графики, разрешение 1080p и 60 кадров в секунду)
- ОС: Windows 10/11 (64-битная)
- Процессор: Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6700 XT
- Видеопамять: 8 ГБ
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)
Рекомендуемые системные требования (средние настройки графики, разрешение 1440p и 30 кадров в секунду)
- ОС: Windows 10/11 (64-битная)
- Процессор: Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600 XT
- Видеопамять: 8 ГБ
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)
Системные требования для высоких настроек (высокие настройки графики, разрешение 4K и 60 кадров в секунду)
- ОС: Windows 10/11 (64-битная)
- Процессор: Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7800 XT
- Видеопамять: 12 ГБ
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)
Фото: Remedy
Рекомендуемые системные требования для рейтрейсинга (средние настройки графики, разрешение 1080p и 30 кадров в секунду)
- ОС: Windows 10/11 (64-битная)
- Процессор: Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 ХТ
- Видеопамять: 8 ГБ
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)
Рекомендуемые системные требования для рейтрейсинга (средние настройки графики, разрешение 1080p и 60 кадров в секунду)
- ОС: Windows 10/11 (64-битная)
- Процессор: Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070
- Видеопамять: 12 ГБ
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)
Рекомендуемые системные требования для максимального рейтрейсинга в 4К (высокие настройки графики, разрешение 4К и 60 кадров в секунду)
- ОС: Windows 10/11 (64-битная)
- Процессор: Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080
- Видеопамять: 16 ГБ
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)
Релиз Alan Wake 2 состоится на ПК, PS5 и Xbox Series.
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