Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Системные требования Alan Wake 2 (Алан Вейк 2)

Стали известны системные требования Alan Wake 2
Аудио-версия:
Комментарии

20 октября разработчики Alan Wake 2 из Remedy раскрыли полные системные требования игры. Для запуска тайтла хватит компьютера с процессором Intel Core i7-7600K и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060.

Для комфортной игры на средних настройках графики в 1080p понадобится компьютер с Ryzen 7 7300X и RTX 3070, а для игры на «ультрах» в 4К будет нужен Ryzen 7 7300X с RTX 4070.

Минимальные системные требования (низкие настройки графики, разрешение 1080р и 30 кадров в секунду)

  • ОС: Windows 10/11 (64-битная)
  • Процессор: Intel i5-7600K или эквивалентный процессор от AMD
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6600
  • Видеопамять: 6 ГБ
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)

Рекомендуемые системные требования (средние настройки графики, разрешение 1080p и 60 кадров в секунду)

  • ОС: Windows 10/11 (64-битная)
  • Процессор: Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6700 XT
  • Видеопамять: 8 ГБ
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)

Рекомендуемые системные требования (средние настройки графики, разрешение 1440p и 30 кадров в секунду)

  • ОС: Windows 10/11 (64-битная)
  • Процессор: Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600 XT
  • Видеопамять: 8 ГБ
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)

Системные требования для высоких настроек (высокие настройки графики, разрешение 4K и 60 кадров в секунду)

  • ОС: Windows 10/11 (64-битная)
  • Процессор: Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7800 XT
  • Видеопамять: 12 ГБ
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)

Фото: Remedy

Рекомендуемые системные требования для рейтрейсинга (средние настройки графики, разрешение 1080p и 30 кадров в секунду)

  • ОС: Windows 10/11 (64-битная)
  • Процессор: Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 ХТ
  • Видеопамять: 8 ГБ
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)

Рекомендуемые системные требования для рейтрейсинга (средние настройки графики, разрешение 1080p и 60 кадров в секунду)

  • ОС: Windows 10/11 (64-битная)
  • Процессор: Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070
  • Видеопамять: 12 ГБ
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)

Рекомендуемые системные требования для максимального рейтрейсинга в 4К (высокие настройки графики, разрешение 4К и 60 кадров в секунду)

  • ОС: Windows 10/11 (64-битная)
  • Процессор: Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080
  • Видеопамять: 16 ГБ
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)

Релиз Alan Wake 2 состоится на ПК, PS5 и Xbox Series.

Материалы по теме
Alan Wake 2 выйдет в 7 утра 27 октября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android