Российская 9Pandas уступила LGD Gaming на первой карте матча плей-офф The International

Российский состав 9Pandas по Dota 2 проиграл первую карту в рамках четвертьфинального матча верхней сетки The International 2023.

Соперники из команды LGD Gaming удивили «панд» необычным пиком с Dark Willow в роли керри. Китайский коллектив смог оказать давление с первых минут и грамотно развивал преимущество. «Панды» долгое время хорошо защищались, но потеряли большинство строений и в решающий момент оказались растянуты по карте — 0:1.

Напомним, плей-офф The International проходит по системе double-elimination. Это означает, что после поражения в верхней сетке команда сначала опускается в нижнюю сетку, где получает последний шанс побороться за титул.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участники разыгрывают титул лучшей пятёрки планеты и большой призовой фонд, который составляет $ 3 млн и продолжает расти.