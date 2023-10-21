Эксперт призвал игроков не расстраиваться из-за высоких требований Alan Wake 2

20 октября разработчики Alan Wake 2 из Remedy раскрыли полные системные требования игры. Геймеры были ошарашены, поскольку для запуска тайтла на минимальных настройках в 1080p потребуется видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060.

Несмотря на это, эксперт Digital Foundry Алекс Батталья призвал геймеров не расстраиваться раньше времени. По его словам, Alan Wake 2 может быть настолько красивой игрой, что даже на минимальных настройках будет отлично выглядеть.

Возможно, речь идёт об одной из самых красивых игр на сегодняшний день (серьёзно). Также напомню, что «низкие» настройки графики ничего не значат. Control работала на PS5 с низкими настройками и всё равно выглядела отлично.

Некоторые геймеры не поверили представителю Digital Foundry, припомнив, что предыдущие игры Remedy на релизе страдали от ряда проблем. Пользователи опасаются повторения подобной ситуации с Alan Wake 2.

Релиз Alan Wake 2 состоится 27 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра станет доступна в 7 утра по Москве.