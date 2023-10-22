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Ильяс kasane Гайнуллин вместе с TSM проиграл Nouns и вылетел с The International 2023

Ильяс kasane Гайнуллин вместе с TSM проиграл Nouns и вылетел с The International 2023
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Команда TSM, за которую выступает российский оффлейнер Ильяс kasane Гайнуллин, проиграла вторую карту в серии против nouns и завершила своё выступление на The International 2023 по Dota 2.

Североамериканский ростер занимает 9–12 место и получит около $ 60 тыс. призовых. Nouns же обеспечили себе место в топ-8 и продолжат выступления в финальной части на следующей недели.

Dota 2. The International 2023 . Раунд 2 (нижняя сетка)
22 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
nouns
Окончен
2 : 0
TSM

Kasane покинул чемпионат мира по Dota 2 первым из российских игроков — остальные 18 всё ещё остаются в борьбе за трофей The International. Так, после паузы свой матч сыграют команда 9Pandas и европейский микс Gaimin Gladiators с Антоном dyrachyo Шредовым на роли керри.

The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Общий призовой фонд составляет $ 3 млн.

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