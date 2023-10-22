Ильяс kasane Гайнуллин вместе с TSM проиграл Nouns и вылетел с The International 2023

Команда TSM, за которую выступает российский оффлейнер Ильяс kasane Гайнуллин, проиграла вторую карту в серии против nouns и завершила своё выступление на The International 2023 по Dota 2.

Североамериканский ростер занимает 9–12 место и получит около $ 60 тыс. призовых. Nouns же обеспечили себе место в топ-8 и продолжат выступления в финальной части на следующей недели.

Kasane покинул чемпионат мира по Dota 2 первым из российских игроков — остальные 18 всё ещё остаются в борьбе за трофей The International. Так, после паузы свой матч сыграют команда 9Pandas и европейский микс Gaimin Gladiators с Антоном dyrachyo Шредовым на роли керри.

The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Общий призовой фонд составляет $ 3 млн.