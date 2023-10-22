Российская команда 9Pandas вылетела с чемпионата мира The International 2023 по Dota 2

Российская команда 9Pandas завершила своё выступление на чемпионате мира The International 2023 по Dota 2, заняв 9–12 место. Пятёрка Алексея Solo Березина заработала более $ 60 тыс. призовых.

Во втором раунде нижней сетки TI12 «панды» разгромно проиграли европейской Gaimin Gladiators с Антоном dyrachyo Шкредовым на позиции керри. Первая карта закончилась всего за 19 минут — это одна из самых быстрых игр на турнире. Во втором сете 9Pandas продержались чуть дольше, но этого оказалось недостаточно.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит с 12 по 29 октября в Сиэтле, США. Участники разыгрывают титул лучшей команды планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн. Победитель турнира получит более $ 1,3 млн.