Российская команда 9Pandas вылетела с чемпионата мира The International 2023 по Dota 2
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Российская команда 9Pandas завершила своё выступление на чемпионате мира The International 2023 по Dota 2, заняв 9–12 место. Пятёрка Алексея Solo Березина заработала более $ 60 тыс. призовых.
Во втором раунде нижней сетки TI12 «панды» разгромно проиграли европейской Gaimin Gladiators с Антоном dyrachyo Шкредовым на позиции керри. Первая карта закончилась всего за 19 минут — это одна из самых быстрых игр на турнире. Во втором сете 9Pandas продержались чуть дольше, но этого оказалось недостаточно.
Dota 2. The International 2023 . Раунд 2 (нижняя сетка)
22 октября 2023, воскресенье. 05:00 МСК
9Pandas
Окончен
0 : 2
Gaimin Gladiators
Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит с 12 по 29 октября в Сиэтле, США. Участники разыгрывают титул лучшей команды планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн. Победитель турнира получит более $ 1,3 млн.
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