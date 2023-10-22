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В «Человеке-пауке 2» увековечили память Чедвика Боузмана — исполнителя роли Чёрной пантеры

В «Человеке-пауке 2» увековечили память Чедвика Боузмана — исполнителя роли Чёрной пантеры
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20 октября состоялся релиз «Человека-паука 2» от Insomniac Games. Геймеры уже успели отыскать кипу секретов и отсылок. Одним из их стал костюм Чёрной пантеры под названием Forever, который открывается на 27-м уровне.

Фото: Sony

Фото: Sony

Также при посещении посольства Ваканды в Мидтауне игрок может использовать характерный жест вакандцев. Само здание находится на улице, названной в честь умершего от рака актёра Чедвика Боузмана — он исполнил роль Чёрной пантеры в одноимённом фильме и нескольких частях «Мстителей».

События игры происходят через несколько лет после «Майлза Моралеса» и рассказывают о противостоянии Питера и Майлза с Веномом, Крейвеном-охотником и другими злодеями.

«Человек-паук 2» доступен только на PS5.

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