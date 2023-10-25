Спецвыпуски к 60-летию «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом стартуют 25 ноября

BBC назвала даты выхода трёх спецэпизодов к 60-летию сериала «Доктор Кто». Они начнут выходить уже 25 ноября и будут посвящены десятому Доктору в исполнении Дэвида Теннанта и его спутнице Донне, к роли которой также вернулась Кэтрин Тейт.

Дата выхода спецвыпусков 14-го сезона «Доктора Кто»

25 ноября — The Star Beast («Звёздный зверь»).

Фото: BBC

2 декабря — Wild Blue Yonder («Бескрайняя голубая даль»).

Фото: BBC

9 декабря - The Giggle («Хихиканье»).

Фото: BBC

Все три спецвыпуска объединят в единую канву, после чего события плавно перейдут в сюжет 14-го сезона сериала. Судя по всему, ближе к концу третьего эпизода зрители впервые увидят нового Доктора — его сыграет звезда «‎Сексуального просвещения» Шути Гатва. Появятся ли в спецвыпусках другие известные по шоу актёры, неизвестно.

14-й сезон «Доктора Кто» стартует в 2024 году, а недавно стартовали съёмки продолжения.