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Когда выйдут спецэпизоды 14-го сезона «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом

Спецвыпуски к 60-летию «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом стартуют 25 ноября
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BBC назвала даты выхода трёх спецэпизодов к 60-летию сериала «Доктор Кто». Они начнут выходить уже 25 ноября и будут посвящены десятому Доктору в исполнении Дэвида Теннанта и его спутнице Донне, к роли которой также вернулась Кэтрин Тейт.

Дата выхода спецвыпусков 14-го сезона «Доктора Кто»

  • 25 ноября — The Star Beast («Звёздный зверь»).

Фото: BBC

  • 2 декабря — Wild Blue Yonder («Бескрайняя голубая даль»).

Фото: BBC

  • 9 декабря - The Giggle («Хихиканье»).

Фото: BBC

Все три спецвыпуска объединят в единую канву, после чего события плавно перейдут в сюжет 14-го сезона сериала. Судя по всему, ближе к концу третьего эпизода зрители впервые увидят нового Доктора — его сыграет звезда «‎Сексуального просвещения» Шути Гатва. Появятся ли в спецвыпусках другие известные по шоу актёры, неизвестно.

14-й сезон «Доктора Кто» стартует в 2024 году, а недавно стартовали съёмки продолжения.

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