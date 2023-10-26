В киновселенной Marvel Алая Ведьма официально умерла

В книге «MCU: Официальная хронология» раскрыли, что Ванда не пережила события второй части «Доктора Стрэнджа». Согласно информации, героиня умерла в этой картине.

Отмечается, что Ванда из основной киновселенной обрушила на себя Вундагор. На этом её жизнь закончилась. Какая судьба уготована персонажу дальше, неизвестно.

616-Ванда уничтожает Вундагор — обрушивает его на себя — тем самым положив конец двум большим угрозам для всей Мультивселенной.

Элизабет Олсен, которая играет Ванду, много раз говорила о том, что с радостью вернётся к роли героини. В каком виде и когда, это уже другой вопрос. Официально о возвращении Ванды Marvel Studios не объявляла.

Возможно, героиню стоит ждать в пятых или шестых «Мстителях».