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Звезда «Клана Сопрано» Джеймс Гандольфини считал себя отстойным актёром

Звезда «Клана Сопрано» Джеймс Гандольфини считал себя отстойным актёром
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Джеймса Гандольфини в роли Тони Сопрано в сериале HBO «Клан Сопрано» часто называют одним из лучших актёров в истории телевидения. Несмотря на это, его коллега по фильму Джейми-Линн Сиглер недавно рассказала, что актёр часто сомневался в себе.

По её словам, Гандольфини считал себя отстойным актёром, но старался не говорить это вслух, чтобы никто не знал, что он думает о себе на самом деле.

Это не имело никакого отношения к его уверенности. Он задавал себе вопросы. Бывали моменты, когда он говорил: «Я, чёрт возьми, отстой. У меня были такие мысли, но я не произносил их вслух, потому что не хочу, чтобы кто-нибудь знал, что я считаю себя отстоем».

Как отметила Джейми-Линн, сам по себе Джеймс был очень заботливым и исключительным человеком, который поддерживал всех, с кем работал.

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