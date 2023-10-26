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Дэвид Финчер объяснил, почему не пересматривает «Бойцовский клуб» 20 лет спустя

Дэвид Финчер объяснил, почему не пересматривает «Бойцовский клуб» 20 лет спустя
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Режиссёр Дэвид Финчер объяснил, почему он не хочет пересмотреть «Бойцовский клуб». Постановщик смотрел ленту всего один раз — 20 лет назад, но не горит желанием вновь посмотреть картину и освежить память.

На вопрос журналиста о том, почему Финчер не хочет смотреть свои старые фильмы, он ответил, что это можно сравнить с просмотром школьных фотографий.

Я не смотрел его уже 20 лет, да и не хочу. Это как смотреть школьные фотографии или что-то в этом духе.

«Бойцовский клуб» — экранизация одноимённого романа Чака Паланика, вышедшая в 1999 году. В картине сыграли Эдвард Нортон, Брэд Питт, Хелена Бонем Картер, Джаред Лето и другие звёзды Голливуда.

«Бойцовский клуб» считается культовой лентой. Он породил множество мемов и прочего.

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