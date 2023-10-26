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Вышел трейлер первой половины шестого сезона сериала «Корона»

Вышел трейлер первой половины шестого сезона сериала «Корона»
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Netflix выпустил большой трейлер шестого и финального сезона сериала «Корона», рассказывающего о правлении королевы Елизаветы II. Ролик посвящён первой половине продолжения, премьера которого состоится 16 ноября.

Финальные эпизоды выйдут спустя месяц — 14 декабря. Это будет последняя история о знаменитой королеве от Netflix.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Шестой сезон сериала «Корона» расскажет о правлении Елизаветы II в XXI веке. К главной роли вернётся Имельда Стонтон, известная по роли Долорес Амбридж в фильмах по «Гарри Поттеру». Ранее известную правительницу в других эпохах играли и другие актрисы: Клэр Фой и Оливия Колман («Убийство па пляже»).

Постер

Фото: Netflix

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Появились первые кадры из финального сезона «Короны» о Елизавете II
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