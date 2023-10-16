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Первые кадры из шестого, финального сезона «Короны» о королеве Елизаветы II

Появились первые кадры из финального сезона «Короны» о Елизавете II
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Netflix опубликовал дебютные кадры из шестого, финального сезона сериала «Корона». На них изображены принцесса Диана, принц Чарльз, сама Елизавета II и другие герои культового британского сериала.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

«Корона» продолжит тенденцию последних лет по разделению сезонов на две части. Первая половина станет доступна 16 ноября, а финальные эпизоды выйдут спустя месяц — 14 декабря. Это будет последняя история о знаменитой королеве.

Шестой сезон сериала «Корона» расскажет о правлении Елизаветы II в XXI веке. К главной роли вернётся Имельда Стонтон, известная по роли Долорес Амбридж в фильмах по «Гарри Поттеру». Ранее известную правительницу в других эпохах играли и другие актрисы: Клэр Фой и Оливия Колман («Убийство па пляже»).

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