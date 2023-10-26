В Epic Games Store раздают хоррор The Evil Within 2, но не в России

26 октября в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача хоррора The Evil Within 2. Забрать игру себе на аккаунт уже могут пользователи со всего мира, кроме России. К сожалению, в нашем регионе проект недоступен из-за ухода Bethesda с рынка страны.

В качестве альтернативы российские геймеры могут заполучить платформер-головоломку Tandem: A Tale of Shadows. При создании игры разработчики из студии Monochrome вдохновлялись работами Тима Бёртона, Жюля Верна и Артура Конан Дойла.

Фото: Epic Games Store

Обе игры доступны полностью бесплатно до 2 ноября 17:00 мск.

Со следующей недели пользователи смогут забрать в Epic Games Store метроидванию F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch и адвенчуру Turnip Boy Commits Tax Evasion.