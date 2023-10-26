Режиссёр Мартин Скорсезе завёл аккаунт на Letterboxd и назвал свои любимые фильмы

Во второй половине октября Мартин Скорсезе, культовый режиссёр «Острова проклятых», «Славных парней» и множества гангстерских картин, завёл официальную страницу на сайте о кино Letterboxd. Об этом сообщили его дочь Франческа и администрация сервиса.

Страница Мартина Скорсезе на Letterboxd Фото: Letterboxd

Вместе с регистрацией в сервисе 80-летний постановщик также опубликовал список из 59 фильмов, которые служат «компаньонами» его работ. Судя по всему, в топ вошли любимые картины знаменитого кинодеятеля, которыми он вдохновляется и по сей день.

Среди самых известных картин в топе — «Наследница» (1949) Уильяма Уайлера, «Мулен Руж» (1952) Джона Хьюстона, «Одиннадцать друзей Оушена» (1960) Льюиса Майлстоуна и «Яркий свет» (1987) Сулеймана Сиссе. С полным списком можно ознакомиться по этой ссылке.

20 октября состоялась премьера «Убийц цветочной луны» — нового фильма Мартина Скорсезе. Главную роль в фильме исполняет оскароносный Леонардо Ди Каприо.