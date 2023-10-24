«Фильм заслуживает всей шумихи»: зрители в восторге от «Убийц цветочной луны» с Ди Каприо

20 октября в мировых кинотеатрах состоялась премьера «Убийц цветочной луны» — нового фильма с Леонардо Ди Каприо. Картина рассказывает об индейцах из штата Оклахома, которых начинают убивать одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.

Спустя четыре дня на агрегаторах сформировались средние оценки фильма. Так, на IMDb лента получила рейтинг 8,2/10, на Rotten Tomatoes положительную оценку выставили 85% аудитории. В целом зрители оказались довольны новым фильмом Мартина Скорсезе — особенно они хвалят актёрскую игру Леонардо Ди Каприо, драматичный сюжет в непростом для США историческом периоде, операторскую работу и режиссуру.

Однако некоторым не понравилась длительность фильма в 3,5 часа, которые далеко не всегда наполнены захватывающими событиями.

Фото: IMDb

Некоторые отрывки из отзывов зрителей

Это один из лучших фильмов, которые я смотрел за многие годы. Актёрская игра просто невероятна: Ди Каприо, Гладстоун и Де Ниро на пике своей формы. Я очень ждал этот фильм и не был разочарован. 3 часа 20 минут пролетели в один миг.

Приятно осознавать, что эта история эффектно перенесена в формат кино. Это значит, что будущие поколения смогут посмотреть её и узнать об ужасающих событиях, произошедших в начале XX века. Ведь, как гласит классическая поговорка, тот, кто не учит историю, обречён повторять её.

Фильм заслуживает всей шумихи и даже большего, и я считаю, что, несмотря на огромную продолжительность, каждый должен посмотреть этот фильм на большом экране.

В этом фильме заключена вся суть кино: замечательный сюжет, потрясающая игра актёров и поразительная картинка. Не удивляйтесь, если этот фильм получит множество наград на «Оскаре».

Если Скорсезе хотел произвести впечатление, ему следовало использовать эмоции и напряжение, а не 600 пауз, взглядов и пустых разговоров. В эпилоге он пытался много сказать о том, какая трагедия скрывается за развлечениями и прибылью, но к тому времени, когда наконец наступил эпилог, я был рад вернуться домой.

После премьеры в кинотеатрах «Убийцы цветочной луны» выйдут и в онлайн-сервисе Apple TV+. Точной даты выхода в цифре у фильма пока нет.