Вышел фильм «Продавцы боли» с Крисом Эвансом и Эмили Блант

Сегодня, 27 октября, на Netflix состоялась премьера фильма «Продавцы боли» с Крисом Эвансом и Эмили Блант в главных ролях. Картину уже можно посмотреть в сервисе.

Сюжет фильма основан на реальных событиях и вертится вокруг целеустремлённой молодой девушки Лизы Дрейк, которая устраивается в фармакологическую компанию. По ходу развития сюжета она узнаёт, что эта компания торгует сильным обезболивающим, которое вызывает зависимость. Сама того не понимая, героиня ввязывается в опасную криминальную историю.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Режиссёром фильма выступил Дэвид Йейтс, известный благодаря четырём последним фильмам о Гарри Поттере и трём лентам серии «Фантастические твари».