Появился первый постер фильма «Ждун» про героя популярных мемов

Кинокомпания «Наше кино» и онлайн-кинотеатр Okko представили постер фильма «Ждун в кино». На нём можно увидеть самого Ждуна и мальчика, который выступит сопровождающим Ждуна на нашей планете.

Фото: «Наше кино»

Сюжет ленты расскажет о том, как Ждун попадает на Землю и знакомится с мальчиком, отдыхающим у дедушки и бабушки в селе Абрау-Дюрсо. Герои подружатся, а мальчик поможет инопланетному другу вернуться на родную планету.

Снимет ленту Дмитрий Суворов, работавший над фильмами «Непослушная» и «Своя». Сценарий напишут сам Суворов, Наталья Милявская и Василий Ровенский. Главные роли в картине исполнит Виктор Хориняк, Юля Александрова, Никита Тарасов, Андрей Андреев и другие.

Премьера фильма запланирована на весну-лето 2024 года. Точная дата выхода картины пока что неизвестна.