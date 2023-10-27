Завершены съемки нового сезона сериала «Тайны следствия»

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По информации издания «Смотрим», подошли к концу съёмки нового, 23-го сезона сериала «Тайны следствия». Производство проходило в Санкт-Петербурге.

Согласно описанию сезона, следователю Марии Швецовой, к образу которой вновь вернулась Анна Ковальчук, предстоит раскрывать новые тайны и распутывать сложные преступления.

Новый сезон – новые тайны, которые старшему следователю Марии Швецовой предстоит раскрыть вместе с командой высококлассных специалистов. Коварные преступления, сложнейшие дела, погони, драки и… свидание на крыше.

Также появилось несколько фотографий со съёмок 23-го сезона шоу.

Фото: «Смотрим»

Фото: «Смотрим»

Фото: «Смотрим»

«Тайны следствия» — российский детективный сериал, который появился в 2000 году. На протяжении всех сезонов главной героиней выступает следователь Марии Швецова, которая расследует различные дела со своими напарниками.

Пока что у нового сезона нет точной даты премьеры.