Sony объяснила, почему резко повысила цены на PS Plus по всему миру

В начале сентября Sony повысила цены на PlayStation Plus — популярную подписку для собственных консолей, позволяющую получить доступ к сотням бесплатных игр, увеличенным скидкам и сетевой игре. Чуть позже ситуация затронула и Турцию, где цены взлетели сразу в 5-6 раз.

В разговоре с изданием Barron's директор по развитию бизнеса Sony Interactive Entertainment Эрик Лемпель объяснил, с чем связано резкое повышение цен на PS Plus. По словам топ-менеджера, компания была вынуждена пойти на такой шаг, подстраиваясь под рыночные условия.

Мы хотим, чтобы PlayStation Plus оставалась отличным предложением для покупателей. Как и практически всем компаниям в мире, нам приходится пересматривать наши цены и приспосабливаться к рыночным условиям. В отличие от многих других подписок мы уже много лет не повышали цены на PlayStation Plus для 85% стран мира. Это первый раз, когда мы были вынуждены пересмотреть стоимость сервиса.

Повышение цен на PS Plus продолжило тренд увеличения стоимости на многие другие подписки по всему миру. Речь идёт в том числе о Xbox Game Pass, онлайн-кинотеатрах Apple TV+, Disney+ и Netflix, а также о других подписочных сервисах.