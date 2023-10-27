UFC 5 от EA Sports вышла на PS5 и Xbox Series

27 октября состоялся полноценный релиз UFC 5 от EA Sports на PS5 и Xbox Series. Владельцы deluxe-версии тайтла получили в свою коллекцию Фёдора Емельяненко, Майка Тайсона, альтер-эго Брюса Ли, Мохаммеда Али и некоторые другие бонусы.

UFC 5 стала первой частью в серии на движке Frostbite, который Electronic Arts уже давно использует для игр серии FIFA и недавней EA Sports FC. Новый проект сможет похвастаться системой реалистичного взаимодействия бойцов, улучшенными повторами и множеством других улучшений относительно четвёртой части серии.

Разработчики обещают поддерживать игру испытаниями и другими ивентами, приуроченными к реальным турнирам UFC. Также в симуляторе есть блогер Хасбик — он сопровождает российских бойцов.