Издание Deadline сообщило, что съёмки перезапуска «Горца» c Генри Кавиллом стартуют в начале 2024 года. Более точные сроки пока неизвестны.

Бюджет картины составит более $ 100 млн. Режиссёром ленты выступит Чад Стахелски (серия «Джон Уик», «Ворон»). Больше деталей авторы перезапуска раскроют позднее.

Производством ленты занимается компания Summit Entertainment. Сценаристами фильма выступили Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй, оба известны по «Железному человеку» и «Крейвену-охотнику». Оригинальный «Горец» с Кристофером Ламбертом в главной роли вышел в 1986 году.

Впоследствии в рамках франшизы сняли ещё четыре фильма и аниме-адаптацию «Горец: В поисках мести». Также выходил одноимённый сериал с Эдрианом Полом в главной роли.