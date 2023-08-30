Чад Стахелски поделился деталями перезапуска «Горца» c Генри Кавиллом

Недавно режиссёр всех пяти фильмов во франшизе «Джон Уик» Чад Стахелски дал новое интервью. В ходе разговора зашла речь о перезапуске «Горца» c Генри Кавиллом в главной роли.

Видео доступно на YouTube-канале Josh Horowitz. Права на видео принадлежат Josh Horowitz.

Стахелски не исключает, что в случае успеха картины мог бы выпустить полноценный «эпический» сериал про бессмертного шотландского горца Коннора Маклауда.

Если «Горец» станет успешным, то у нас будет несколько отличных идей по развитию некоторых классных персонажей. Мы могли бы снять полноценный эпический сериал. Это крайне богатая мифология.

Производством ленты занимается компания Summit Entertainment. Сценаристами фильма выступили Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй, оба известны по «Железному человеку» и «Крейвену-охотнику». Оригинальный «Горец» с Кристофером Ламбертом в главной роли вышел в 1986 году.