Disney отложила «Белоснежку» с Рэйчел Зеглер до марта 2025 года — первый кадр из ремейка

Забастовка актёров Голливуда продолжает оказывать серьёзное влияние на премьеры будущих фильмов. Disney отложила выход ремейка «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер и Галь Гадот — теперь картина доберётся до кинотеатров 21 марта 2025 года вместо 22 марта 2024-го.

Вместе с этим компания показала первый кадр из будущей картины, на которой можно увидеть саму Белоснежку в исполнении Рэйчел Зеглер, находящейся в окружении семи гномов. За режиссуру ленты отвечает Марк Уэбб, известный по «500 дней лета» и «Одарённой».

Фото: Disney

Помимо ремейка «Белоснежки», Disney также перенесла премьеру «Элио» — нового мультфильма Pixar. Теперь проект выйдет 13 июня 2025 года, хотя изначально премьера была запланирована на 1 марта 2024-го.