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Опубликованы первые фото со съёмок ремейка «Белоснежки» — в фильме не будет семи гномов

Опубликованы первые фото со съёмок ремейка «Белоснежки» — в фильме не будет семи гномов
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Издание Daily Mail поделилось первыми фотографиями со съёмок ремейка «Белоснежки», которые прямо сейчас идут в Англии. На опубликованных кадрах можно увидеть актрису Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»), исполняющую главную роль, а также её спутников.

Судя по всему, в экранизации не будет семи гномов, как в оригинальном произведении. Вместо этого авторы переосмыслят сюжет, делая ставку на главную героиню и её преданных компаньонов, которые наверняка вызовут бурные обсуждения в интернете.

Фото: Click news and media

Фото: Click news and media

Фото: Click news and media

Из опубликованных кадров видно, что среди них будет как одна чернокожая женщина и один чернокожий мужчина. Ранее Рэйчел Зеглер отмечала, что грядущий ремейк расскажет о «прогрессивной принцессе», что наверняка сказалось и на остальном касте.

Экранизация «Белоснежки» выйдет в марте 2024 года. Злую мачеху в ремейке сыграет Галь Гадот («Чудо-женщина»), а поставит картину Марк Уэбб («500 дней лета»).

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