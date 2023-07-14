Опубликованы первые фото со съёмок ремейка «Белоснежки» — в фильме не будет семи гномов

Издание Daily Mail поделилось первыми фотографиями со съёмок ремейка «Белоснежки», которые прямо сейчас идут в Англии. На опубликованных кадрах можно увидеть актрису Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»), исполняющую главную роль, а также её спутников.
Судя по всему, в экранизации не будет семи гномов, как в оригинальном произведении. Вместо этого авторы переосмыслят сюжет, делая ставку на главную героиню и её преданных компаньонов, которые наверняка вызовут бурные обсуждения в интернете.
Фото: Click news and media
Фото: Click news and media
Фото: Click news and media
Из опубликованных кадров видно, что среди них будет как одна чернокожая женщина и один чернокожий мужчина. Ранее Рэйчел Зеглер отмечала, что грядущий ремейк расскажет о «прогрессивной принцессе», что наверняка сказалось и на остальном касте.
Экранизация «Белоснежки» выйдет в марте 2024 года. Злую мачеху в ремейке сыграет Галь Гадот («Чудо-женщина»), а поставит картину Марк Уэбб («500 дней лета»).
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