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Анонсирован турнир BetBoom Dacha по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 300 тыс.

Анонсирован турнир BetBoom Dacha по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 300 тыс.
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Компания FISSURE объявила о проведении турнира BetBoom Dacha по шутеру Counter-Strike 2. Он пройдёт в Дубае с 5 по 10 декабря, призовой фонд чемпионата составит $ 300 тыс.

Как и турнир по Dota 2 в сентябре, ивент по CS 2 пройдёт в неформальной атмосфере с большим количеством активностей для участников. FISSURE также пообещала пригласить звёздных гостей и лучших комментаторов для освещения турнира.

В финальной части турнира примут участие восемь команд: шесть приглашённых коллективов и два победителя онлайн-стадии, в которой примут участие BIG, Ninjas in Pyjamas, MIBR, Apeks, Team Spirit, Aurora, Eternal Fire и Fnatic.

Участники BetBoom Dacha по CS 2

  • Astralis (Дания)
  • Heroic (Дания)
  • Cloud9 (Россия)
  • FURIA (Бразилия)
  • Virtus.ninjpro (Россия)
  • BetBoom Team (Россия)
  • 2 команды из онлайн-стадии

Ранее FISSURE провела подобный ивент по Dota 2 в Ереване. Победителем стала европейская пятёрка Gaimin Gladiators.

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