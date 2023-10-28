Анонсирован турнир BetBoom Dacha по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 300 тыс.
Компания FISSURE объявила о проведении турнира BetBoom Dacha по шутеру Counter-Strike 2. Он пройдёт в Дубае с 5 по 10 декабря, призовой фонд чемпионата составит $ 300 тыс.
Как и турнир по Dota 2 в сентябре, ивент по CS 2 пройдёт в неформальной атмосфере с большим количеством активностей для участников. FISSURE также пообещала пригласить звёздных гостей и лучших комментаторов для освещения турнира.
В финальной части турнира примут участие восемь команд: шесть приглашённых коллективов и два победителя онлайн-стадии, в которой примут участие BIG, Ninjas in Pyjamas, MIBR, Apeks, Team Spirit, Aurora, Eternal Fire и Fnatic.
Участники BetBoom Dacha по CS 2
- Astralis (Дания)
- Heroic (Дания)
- Cloud9 (Россия)
- FURIA (Бразилия)
- Virtus.ninjpro (Россия)
- BetBoom Team (Россия)
- 2 команды из онлайн-стадии
Ранее FISSURE провела подобный ивент по Dota 2 в Ереване. Победителем стала европейская пятёрка Gaimin Gladiators.
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