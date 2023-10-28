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Некоторые кинотеатры показывают «Убийц цветочной луны» с перерывами в середине

Некоторые кинотеатры показывают «Убийц цветочной луны» с перерывами в середине
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Пару дней назад состоялась мировая премьера новой картины Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Хронометраж ленты составил внушительные 3,5 часа, поэтому многие кинотеатры показывают фильм с антрактами по 6–15 минут.

Дистрибьюторы картины Apple и Paramount оказались очень недовольны данным фактом. Так, например, компании связались с кинотеатром «Лирик» в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, и потребовали демонстрировать ленту так, как она изначально задумывалась.

События «Убийц цветочной луны» разворачиваются в 1920-х вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.

После премьеры в кинотеатрах «Убийцы цветочной луны» выйдут и в онлайн-сервисе Apple TV+. Точной даты выхода в цифре у фильма пока нет.

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