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Кинотеатры России могут отказаться от современного формата кинопоказа DCP

Кинотеатры России могут отказаться от современного формата кинопоказа DCP
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Недавно прошла дискуссионная сессия о перспективах развития российской киноиндустрии на конференции «Медиабизнес». В рамках неё генеральный директор объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин заявил, что российские кинотеатры могут отказаться от DCP-формата.

Причина заключается в слишком высоких ценах на проекторы и другие комплектующие.

Отказ от DCP-формата существенно сократит издержки кинотеатров. Да, есть определённые сложности – это реально громадный шаг для индустрии, и мы к нему пока идейно не готовы, потому что я обсуждал эту мысль. Но с каждым месяцем становится всё сложнее и сложнее с комплектующими, с наличием серверов и ценами на них, поэтому единственный путь – это отказаться от DCP

DCP (Digital Cinema Package) представляет собой современный формат, предназначенный для воспроизведения контента на цифровых проекторах в кинотеатрах. Журналисты «БК» предполагают, что в качестве альтернативы кинотеатры могут начать стримить контент непосредственно на сам проектор.

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