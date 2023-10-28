Кинотеатры России могут отказаться от современного формата кинопоказа DCP

Недавно прошла дискуссионная сессия о перспективах развития российской киноиндустрии на конференции «Медиабизнес». В рамках неё генеральный директор объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин заявил, что российские кинотеатры могут отказаться от DCP-формата.

Причина заключается в слишком высоких ценах на проекторы и другие комплектующие.

Отказ от DCP-формата существенно сократит издержки кинотеатров. Да, есть определённые сложности – это реально громадный шаг для индустрии, и мы к нему пока идейно не готовы, потому что я обсуждал эту мысль. Но с каждым месяцем становится всё сложнее и сложнее с комплектующими, с наличием серверов и ценами на них, поэтому единственный путь – это отказаться от DCP

DCP (Digital Cinema Package) представляет собой современный формат, предназначенный для воспроизведения контента на цифровых проекторах в кинотеатрах. Журналисты «БК» предполагают, что в качестве альтернативы кинотеатры могут начать стримить контент непосредственно на сам проектор.