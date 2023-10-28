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Gaimin Gladiators с россиянином в составе выбила Team Liquid с The International 2023

Gaimin Gladiators с россиянином в составе выбила Team Liquid с The International 2023
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В Сиэтле завершился первый матч предфинального дня The International 2023 по Dota 2. В дебютном поединке столкнулись европейские Team Liquid и Gaimin Gladiator. По итогам трёх карт победу одержала команда Антона durachyo Шкредова, очень уверенно переиграв своего оппонента в первом и третьем матчах.

Dota 2. The International 2023 . 1/4 финала (нижняя сетка)
28 октября 2023, суббота. 20:00 МСК
Team Liquid
Окончен
1 : 2
Gaimin Gladiators

Таким образом, Gaimin Gladiator продолжит своё выступление на чемпионате мира по Dota 2 и уже этой ночью сыграет с победителем матча Azure Ray и российской BetBoom. Team Liquid же покидает турнир, заняв 5-6-е место и заработав около $ 100 тысяч.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие в нём принимают оставшиеся пять команд со всего мира, в том числе два коллектива из России. Они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3,1 млн.

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