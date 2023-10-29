«Я просто в восторге»: Дэниел Рэдклифф — о первых шести месяцах отцовства

Этой весной звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом. У них с актрисой и его давней подругой Эрин Дарк родился сын, а в недавнем интервью актёр поделился своими чувствами спустя полгода отцовства.

По словам Рэдклиффа, первые шесть месяцев прошли для него отлично. Его друзья и знакомые предупреждали его, что будет тяжело, однако актёру очень понравилось.

Это потрясающе. Многие люди говорили мне: «Просто переживи первые шесть месяцев, потом станет лучше», но мне очень понравились первые шесть месяцев. Честно говоря, не помню, как я себе это представлял, но это здорово. Он невероятный, и я просто в восторге.

Ребёнок Дэниела Рэдклиффа родился в апреле 2023 года. Актёр и его девушка всё ещё публично не раскрыли имя мальчика.