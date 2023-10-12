«Это пугает»: Дэниел Рэдклифф — о влиянии ребёнка на свою жизнь

В этом году звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом. У них с актрисой Эрин Дарк родился сын, а в недавнем интервью актёр поделился своими чувствами от отцовства.

По его словам, сын приносит искреннюю радость, но тот факт, что о ребёнке придётся заботиться всю жизнь, пугает Рэдклиффа.

Отцовство – это великолепное чувство. Мой сын – лучшее, что случалось в жизни. Откровенно говоря, ужасно, что есть в этом мире человек, о котором я так сильно забочусь. Всё, что он делает, влияет на то, как я отношусь к своей жизни до конца моих дней. Так что, вы знаете, это пугает.

Ребёнок у актёра родился в апреле, однако до сих пор никто не знает, как родители назвали сына. Рэдклифф эту информацию не распространяет.