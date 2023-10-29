«Просто было плохо, я хотел выжить». Дурачьё — о своём состоянии во время матча с Liquid

Российский киберспортсмен Антон Dyrachyo Шкредов из команды Gaimin Gladiators рассказал, что перед сегодняшним матчем с Team Liquid почувствовал себя плохо, что отразилось на игре.

Так, перед решающей серией на вылет с The International 2023 Дурачьё почти не принимал участия в драфте.

Во время драфта последней карты меня тошнило. Команда спрашивает, каких героев надо взять, а я просто уставился в клавиатуру, мне было очень плохо. Я не отвечаю, только киваю и говорю: «Берите Weaver».

При этом Шкредов признал, что избежал волнения перед игрой с Liquid.

Если честно, вообще не думал об игре. Перед стартом матча я не чувствовал никакого давления, потому что мне просто было плохо, я хотел выжить. Обычно я уверен в наших силах перед матчами, и на этот раз тоже думал, что победа будет за нами. Но уже не нервничал, как вчера.

Команда Gaimin Gladiators победила Team Liquid со счётом 2:1 и продолжит выступление на чемпионате мира по Dota 2. Сегодня коллективу Шкредова предстоит ещё одна серия, против победителя пары BetBoom Team — Azure Ray.