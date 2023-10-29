Умер актёр Мэттью Перри — он играл Чендлера в сериале «Друзья»

В ночь на 29 октября стало известно о смерти Мэттью Перри — голливудской звёзды и одного из самых популярных телевизионных актёров 90-х. По данным авторитетных изданий, тело актёра было найдено в его доме в Лос-Анджелесе, причина смерти неизвестна. Мэттью Перри было 54 года.

Больше всего Мэттью Перри известен по роли Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья» — он был одним из центральных героев на протяжении всех десяти сезонов. Кроме того, актёр появлялся и в других знаменитых произведениях — «Клинике», «Симпсонах» и фильму «Папе снова 17».

Последним появлением актёра на телевидении стал спецэпизод «Друзья: Воссоединение» для HBO Max, где основной каст шоу посетил знаковые места съёмок, рассказал о забавных случаях во время производства и поделился ранее неизвестными фактами о проекте.