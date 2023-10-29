«Ребёнок великолепен»: Дэниел Рэдклифф в восторге от своего отцовства

Полгода назад у звезды «Гарри Поттера» Дэниеля Рэдклиффа и его девушки Эрин Дарк родился сын. В связи с этим на этой неделе актёр пообщался с журналистом издания Entertainment Tonight и заявил, что пребывает в восторге от своего отцовства.

Ещё он признался, что ему очень нравится проводить время вместе с ребёнком и даже специально взял отпуск.

Это потрясающе. Многие говорили: «Просто продержитесь первые шесть месяцев, а потом будет лучше», но я действительно наслаждался первыми шестью месяцами. Я не знаю, что себе представлял, честно говоря, но это здорово. Он [ребёнок] великолепен, и я просто в восторге.

Ранее стало известно, что Дэниел Рэдклифф спродюсирует фильм о своём дублёре, парализованном после съёмок «Гарри Поттера»