Фильм «Иллюзия обмана 3» запущен в полноценное производство

Издание Screen Daily сообщило, что Lionsgate International запустила в полноценное производство фильм «Иллюзия обмана 3». На следующей недели компания начнёт продажу прав на прокат третьей части серии.

К своим ролям вернутся Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступит Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед: На картах не значится»), а сценарий напишет Майкл Лессли («Кредо убийцы», «Макбет»).

Продюсерами ленты станут Алекс Курцман и Бобби Коэн. Подробности сюжета, сроки и дата выхода триквела пока не раскрываются.

Первая часть франшизы вышла в 2013 году, а премьера сиквела состоялась в 2016 году. Причём суммарно обе картины собрали в мировом прокате более $ 680 млн.