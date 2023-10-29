Бывший работник Rockstar не хочет для GTA 6 очень большой мир

28 октября бывший работник Rockstar Games Тони Гоуленд дал интервью изданию PCGamesN. В ходе разговора разработчик признался, что не хочет для GTA 6 очень большой мир. По его мнению, лучше сделать его меньше, но гораздо интереснее и густонаселённее.

Я думаю, что меньший по размеру, но более густонаселённый мир, возможно, вернёт ту незабываемую навигацию, которая мне нравилась в оригинале.

Помимо этого, Гоуленд прокомментировал прошлогоднюю утечку материалов по GTA 6. Разработчик заявил, что смотреть на всю ситуацию было крайне душераздирающе, поскольку проделанную командой работу показали миру в настолько неуклюжем виде. Он предпочёл лучше дождаться официального трейлера.

Тони Гоуленд учавствовал в разработке Red Dead Redemption, Grand Theft Auto: Vice City Stories, Grand Theft Auto: Liberty City Stories и Grand Theft Auto: Chinatown Wars. Дата и сроки выхода GTA 6 пока не раскрываются.