Звёзды Голливуда отреагировали на смерть Мэттью Перри

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Ночью 29 октября внезапно скончалась звезда «Друзей» Мэттью Перри — он утонул в собственной джакузи после отказа сердца. Смерть актёра стала крайне неожиданной новостью как для обычных зрителей, так и для звёзд Голливуда.

Так о трагедии высказались знакомые и коллеги Мэттью Перри по съёмочной площадке.

Актриса Морган Фэрчайлд (сыграла роль матери Чендлера в «Друзьях»)

Я убита горем из-за безвременной смерти моего «сына», Мэттью Перри. Потеря такого человека, блестящего молодого актёра — это потрясение. Я выражаю любовь и соболезнования его друзьям и семье, особенно его отцу, Джону Беннету Перри.

Актриса Мэгги Уилер (сыграла в «Друзьях» роль Дженис, девушку Чендлера)

Какая потеря. Мир будет скучать по тебе, Мэттью Перри. Радость, которую ты принёс многим за свою слишком короткую жизнь, будет продолжать жить. Я чувствовала себя счастливой в каждый творческий момент, который мы разделяли.

Актриса Сэльма Блэр (сыграла в «Друзьях» роль Венди)

Все мы любили Мэттью Перри, а я особенно. Каждый день. Я любила его безоговорочно. И он меня. И я сломлена, моё сердце разбито. Сладких снов, Мэтти. Сладких снов.

Актриса Румер Уиллис (дочь Брюса Уиллиса)

Мне так грустно было узнать о смерти Мэтью Перри. В детстве я была на съёмочной площадке, когда он и мой отец снимались в «Девять ярдов» и «Девять ярдов 2». Он был очень добрым, забавным и милым со мной и моими сёстрами — его игра в этом фильме до сих пор смешит меня. В его жизни было много испытаний, и он принёс много радости людям. Надеюсь, что теперь он сможет спокойно отдохнуть.

Певица Нэнси Синатра

Счастливого тебе пути, Мэтт. Спасибо, что ты есть. Желаю мирного путешествия домой сквозь звёзды. Если вы любили Мэттью Перри так же, как я, прочитайте его книгу. Вы узнаете о нём много чего нового.