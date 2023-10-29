Актёр озвучки «Человека-паука 2» для PS5 назвал своего любимого Питера Паркера

Недавно актёр озвучки Питера Паркера в недавней игре «Человек-паук 2» для PS5 дал интервью журналисту издания The Gamer. В ходе разговора Юрий Ловенталь заявил, что его любимый Человек-паук в кино — Тоби Магуайр.

Тоби [Магуайр] всегда был моим любимчиком. Посмотрев «Человека-паука: Нет пути домой», я увидел все радости совместного времяпрепровождения этих парней. Честно говоря, я мог бы посмотреть целый фильм о том, как эти три Человека-паука сидят в комнате и перекидываются фразами.

За свою карьеру Юрий Ловенталь успел принять участие в озвучке ряда мультфильмов «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Бен-10: Инопланетная сила», «Бэтмен: Возвращение Тёмного рыцаря», а также игр — BioShock Infinite, Call of Duty: Black Ops II, The Amazing Spider-Man, Mass Effect 3 и так далее.