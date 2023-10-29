Valve анонсировала нового героя в Dota 2 — Ring Master

Перед финальным матчем The International 2023 разработчики Dota 2 представили нового героя — Ring Master. Авторы представили короткий ролик, в котором показали его главную особенность — он умеет ловить героев и, судя по всему, предназначен по большей части для оффлейна.

Видео доступно на YouTube-канале DotaCinema. Права на видео принадлежат Valve.

Точную дату выхода нового героя авторы не представили, отметив лишь, что он появится в популярнейшей MOBA в 2024 году. Судя по всему, это произойдёт вместе с выходом следующего крупного патча.

Уже 30 октября в 00:00 по московскому времени стартует финальный матч The International 2023. В финале чемпионата мира по Dota 2 встретятся российская Team Spirit и европейская Gaimin Gladiators с россиянином Антоном dyrachyo Шкредовым в составе. Победитель заработает около $ 1,4 млн и Эгиду Чемпионов.