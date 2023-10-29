Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Смотреть финал The International 2023 по «Доте 2»: онлайн, текстовая трансляция, кто играет

Сегодня финал The International 2023. Болеем за российскую Team Spirit. LIVE
Игорь Любавин
Финал The International 2023
Комментарии
Российская Team Spirit сразится за титул.

Уже в 20:00 стартуют финальные матчи The International 2023 с призовым фондом в $ 3,1 млн. В последний день чемпионата мира по Dota 2 пробились три коллектива: российская Team Spirit, китайская LGD и европейская Gaimin Gladiators с россиянином Антоном dyrachyo Шкредовым на позиции керри.

Live Игорь Любавин

Ждём начало финала

Отечественный коллектив уже ждёт своего соперника в гранд-финале, который состоится приблизительно в 00:00 по московскому времени. Путёвку в финал же разыграют вышеупомянутые LGD и Gaimin Gladiators — матч стартует в 20:00 мск.

Помимо эпичных финальных противостояний мы также ждём анонсы от самой Valve. Игроков наверняка порадуют представлением нового героя для Dota 2, однако разработчики могут удивить и другими сюрпризами. Речь идёт в том числе о шутере под кодовым названием Neon Prime во вселенной «Доты» — о его разработке инсайдеры сообщили ещё несколько лет назад.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android