Сегодня финал The International 2023. Болеем за российскую Team Spirit. LIVE

Ждём начало финала

Отечественный коллектив уже ждёт своего соперника в гранд-финале, который состоится приблизительно в 00:00 по московскому времени. Путёвку в финал же разыграют вышеупомянутые LGD и Gaimin Gladiators — матч стартует в 20:00 мск.

Помимо эпичных финальных противостояний мы также ждём анонсы от самой Valve. Игроков наверняка порадуют представлением нового героя для Dota 2, однако разработчики могут удивить и другими сюрпризами. Речь идёт в том числе о шутере под кодовым названием Neon Prime во вселенной «Доты» — о его разработке инсайдеры сообщили ещё несколько лет назад.