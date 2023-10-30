Результаты The International 2023 по Dota 2 — кто сколько заработал по итогам TI12

В Сиэтле завершился чемпионат мира The International 2023 по Dota 2. Итоговый призовой фонд турнира составил более $ 3,1 млн, что, однако, стало антирекордом за последние десять лет.

Чемпионом турнира стала Team Spirit, заработавшая более $ 1,4 млн (или около 130 млн рублей). Второй финалист, европейская Gaimin Gladiators, получит $ 377 тыс. призовых (35 млн рублей), LGD Gaming увезёт в Китай $ 251 тыс. (более 23 млн рублей).

Российская команда BetBoom Team заняла 5–6 место и выиграла $ 102 тыс. (это около 9,5 млн рублей). Virtus.pro за топ-8 получит $ 78 тыс. (7,5 млн руб.), а 9Pandas за топ-12 — $ 62 тыс. (почти 6 млн руб.).

Итоги The International 2023 по Dota 2: