Результаты The International 2023 по Dota 2 — кто сколько заработал по итогам TI12
В Сиэтле завершился чемпионат мира The International 2023 по Dota 2. Итоговый призовой фонд турнира составил более $ 3,1 млн, что, однако, стало антирекордом за последние десять лет.
Чемпионом турнира стала Team Spirit, заработавшая более $ 1,4 млн (или около 130 млн рублей). Второй финалист, европейская Gaimin Gladiators, получит $ 377 тыс. призовых (35 млн рублей), LGD Gaming увезёт в Китай $ 251 тыс. (более 23 млн рублей).
Российская команда BetBoom Team заняла 5–6 место и выиграла $ 102 тыс. (это около 9,5 млн рублей). Virtus.pro за топ-8 получит $ 78 тыс. (7,5 млн руб.), а 9Pandas за топ-12 — $ 62 тыс. (почти 6 млн руб.).
Итоги The International 2023 по Dota 2:
- Победитель: Team Spirit (Россия) — $ 1,414 млн.
- 2 место: Gaimin Gladiators (Европа) — $ 377 тысяч.
- 3 место: LGD Gaming (Китай) — $ 251 тысяча.
- 4 место: Azure Ray (Китай) — $ 172 тысячи.
- 5–6 места: BetBoom Team (Россия) и Team Liquid (Швеция) — $ 102 тысячи.
- 7–8 места: Virtus.pro (Россия) и nouns (США) — $ 78 тысяч.
- 9–12 места: 9Pandas (Россия), TSM (Северная Америка), Entity (Европа), Talon Esports (Таиланд) — $ 62 тысячи.
- 13–16 места: Shopify Rebellion (Северная Америка), Tundra Esports (Европа), Evil Geniuses (Перу), Keyd Stars (Бразилия) — $ 47 тысячи.
- 17–20 места: Thunder Awaken, beastcoast (обе — Перу), PSG.Quest (Европа), Team SMG (Юго-Восточная Азия) — 31 тысяча.
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